Специальные предложения
Ирригатор H2ofloss HF-8 Premium -6%
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Ирригатор H2ofloss HF-8 Premium
Код товара: 1502
2 400 грн 2 249 грн
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Ирригатор Oral-B MD20 OxyJet Professional Care 4 насадки -10%
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Ирригатор Oral-B MD20 OxyJet Professional Care 4 насадки
Код товара: 1301
2 388 грн 2 150 грн
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Ирригатор SoWash Hydro-jet -18%
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Ирригатор SoWash Hydro-jet
Код товара: 1101
1 699 грн 1 399 грн
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Ирригатор SoWash Семья Deluxe -23%
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Ирригатор SoWash Семья Deluxe
Код товара: 1105
2 599 грн 1 999 грн
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Ирригатор SoWash Универсальная Семья -33%
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Ирригатор SoWash Универсальная Семья
Код товара: 1104
2 399 грн 1 599 грн
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Ирригатор Waterpik WF-06 New -14%
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Ирригатор Waterpik WF-06
Код товара: 1426
3 499 грн 2 999 грн
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Ирригатор Waterpik WP-100 E2 Ultra White -15%
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Ирригатор Waterpik WP-100 E2 Ultra White
Код товара: 1401
3 300 грн 2 799 грн
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Ирригатор Waterpik WP-112 E2 Ultra Black -15%
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Ирригатор Waterpik WP-112 E2 Ultra Black
Код товара: 1416
3 300 грн 2 799 грн
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О магазине

Зубные решения для всей семьи

Белоснежная улыбка – далеко не показатель здоровой ротовой полости. Стоматологи уверяют: для качественной профилактики кариеса, пародонтоза и особенно темного налета на зубах потребуется комплекс специальных средств. Учитывая активность украинских потребителей в области виртуальной торговли, смело заявляем: интернет-магазин «Зубные Решения» – достойный вариант для всех, кто не привык экономить на собственном здоровье.

Мы предлагаем лучшие ирригаторы для эффективного ухода за полостью рта. В отличие от обычных щеток, они оказывают тройную силу кислорода, воды и зубной нити. В итоге имеем дело с приборами, которые не оставляют шанса бактериям «окутать» костные образования разрушающей пленкой.

Ежедневно ирригаторы заказывают более 28% украинцев отовсюду. Но основными потребителями по-прежнему остаются люди, страдающие сложными формами гингивита и пародонтоза. Не меньший интерес устройства нового поколения вызывают и у обладателей брекетов.

Как правило, между дугами ортодонтических скоб скапливаются частички пищи. Чтобы их удалить, конечно же, можно воспользоваться самыми обычными щетками по 13 гривен за штуку. Однако сторонники качественного ухода за полостью рта давно убедились: только американские ирригаторы для повседневной чистки зубов и массажа десен в силах справиться с микрочастицами пищи.

Интернет-магазин Зубные решения

В нашем магазине Вас также ожидают:

- зубные центры и ирригаторы американской компании Jetpik – выгодное приобретение для всей семьи;

- электрические щетки Oral-B со встроенными таймерами и датчиками давления;

- отбеливающие пасты для взрослых и детей, гарантирующие бережный уход за зубами;

- комплекты насадок для электрощеток (обеспечивают эффективную чистку межзубного пространства, не нарушая при этом целостность эмали).

Сертифицированная продукция лучших европейских и американских производителей – основа нашего ассортимента. Для заказа товаров покупатели могут воспользоваться корзиной или связаться с нашими менеджерами по телефону. Мы осуществляем доставку по всей стране. Если сумма заказа превышает 1000 гривен, услугу оплачивать не нужно.